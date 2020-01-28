​​​​​​​دعوة لعقد مؤتمر نسائي كردستاني لتوحيد نضال المرأة الكردستانية

ويستمر أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور "جنوب كردستان"، في زياراتهم للمؤسسات والمنظمات في باشور كردستان.

وفي هذا السياق وضمن سلسلة هذه الزيارات واللقاءات، زار وفد من ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، بباشور كردستان، الاتحاد النسائي الكردستاني في محافظة السليمانية.

وبحسب المكتب الإعلامي لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم باشور كردستان ضمّ الوفد كل من عضوة الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم باشور كردستان سلافا سليمان، وممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وعضوة مؤتمر ستار عفاف بلال.

واستُقبل الوفد من قبل رئيسة الاتحاد النسائي الكردستاني في السليمانية كافية سليمان،وعضوة الاتحاد كنير عبد الله.

خلال اللقاء تمت مناقشة الأوضاع في أجزاء كردستان عامةً، والتطورات الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأهمية عقد المؤتمر النسائي الكردستاني.

وفد الإدارة الذاتية أوضح أن جميع الانتصارات السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية أتت نتيجة للعمل المتواصل بدءاً من المجالس وصولاً لإعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتحققت بمشاركة فعالة للمرأة والشبيبة، وبمشاركة جميع المكونات السورية.

الجانبان أكدا على ضرورة توطيد العلاقات بين المؤسسات الكردستانية، وخاصة مؤسسات المرأة، مشيرين إلى ضرورة عقد المؤتمر النسائي الكردستاني الثالث لتوحيد النضال في أجزاء كردستان الأربعة.

من جانبهن أثنت عضوات الاتحاد على الانتصارات والإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية التي أثبتت نجاحها رغم قلة الإمكانات، وبالرغم من الكم الهائل من الهجمات عليها سياسياً وعسكرياً.

حلبجة

كما زار الوفد محافظة حلبجة بباشور "جنوب كردستان"، خلال الزيارة التقى الوفد بمديرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لإقليم كردستان - فرع حلبجة كولستان عثمان، ومدير مناهضة العنف ضد المرأة برهان احمد عبد الله.

ورحبت كليستان عثمان بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية هكذا زيارات من أجل تعزيز أواصر العلاقات والعمل المشترك بين المؤسسات الكردستانية، ونوهت أنهم يعملون على متابعة أوضاع أهالي روج آفا المقيمين في محافظة حلبجة.

الوفد الزائر أشار خلال اللقاء إلى أهمية محافظة حلبجة تاريخياً وكردستانياً، شاكرين حسن استقبال الهيئة لهم.

كما ناقش الطرفان الأوضاع التي تمر بها المناطق المحتلة، وخاصة ممارسات وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته من قتل ونهب وسلب، وتهجير الأهالي من ديارهم، موضحين بأن هدف الاحتلال التركي هو إبادة الكرد، وتغيير ديمغرافية المنطقة، وأكدوا على ضرورة تحرك جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية للوقوف في وجه الانتهاكات التركية.

وزار الوفد بلدية حلبجة والتقى برئيسة بلدية حلبجة "كويستان أكرم فرج"، وخلال الزيارة تمت الإشارة إلى الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات، وشددوا على أهمية التنسيق والتواصل بين بلديات إقليم باشور كردستان والبلديات في شمال وشرق سوريا.

(د ج)

ANHA