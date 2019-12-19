​​​​​​​دعوات للتحقيق في جرائم تركيا والكونغرس يُصوّت على عزل ترامب

تطرّقت الصحف العالمية اليوم, إلى جرائم تركيا ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا, بالإضافة إلى إجراءات عزل ترامب, وإلى التوتر بين روسيا وحلف الناتو.

إلهان عمر تدعو للتحقيق في استخدام تركيا الفسفور الأبيض في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الدعوات للتحقيق في جرائم تركيا, وفي هذا السياق قالت صحيفة الغارديان البريطانية بأن عضوة الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، دعت إلى إجراء تحقيق في استخدام تركيا الفوسفور الأبيض والمواد الكيماوية السامة ضد المدنيين خلال الهجوم على شمال وشرق سوريا.

ودعت إلهان عمر وثلاثة من زملائها في مجلس النواب جيمس جيفري لتقديم إحاطة إعلامية كاملة حول استخدام تركيا ضد سكان شمال وشرق سوريا.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قالت إلهان عمر، إلى جانب ثلاثة من أعضاء الكونغرس، "إننا نُسلّم بأن الفوسفور الأبيض، بموجب القانون المحلي والدولي، له استخدامات عسكرية شرعية وأخرى غير شرعية, ومع ذلك، فإن الادعاءات الواردة من المنظمات والأفراد على أرض الواقع، بما في ذلك منظمة الهلال الأحمر، تُشير إلى أن استخدام تركيا للفوسفور الأبيض استهدف المدنيين، ويندرج تحت فئة الاستخدام غير الشرعي".

وقالت إلهان، "إن الحاجة إلى اجراء تحقيقات قد ازدادت تعقيداً بعد ادعاءات مُنظّمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تقوم بمجرد رصد الوضع بدلاً من التحقيق فيه".

وأضافت، "يجب ألا تكون تركيا مُحصنة من التحقيقات لأنها عضو بحلف الناتو، والأحرى بالولايات المتحدة أن تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد".

وتسألت في تغريدة لها على تويتر، "هل ستلتزم وزاره الخارجية الأمريكية بالمساءلة الكاملة ضد مرتكبي الهجوم إذا ثبت أنه ينتهك القانون المحلي والدولي، بما في ذلك إمكانيه استخدام قرار من مجلس الأمن لطلب إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟".

مجلس النوّاب يُصوّت لإقالة الرئيس ترامب

وفي قضية عزل ترامب أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأنه تمّت إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بعد أن تم التصويت على عزله من قبل مجلس النوّاب الامريكي.

واتهم مجلس النواب الليلة الماضية رسمياً، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وإحالته للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النوّاب الذي يُهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة رسميا إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

روسيا :حلف الناتو يستعد للحرب

وبدورها قالت صحيفة التايمز البريطانية وذلك نقلاً عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، إن سيناريوهات المناورات العسكرية المُكثّفة لحلف شمال الأطلسي تشير إلى الإعداد لنزاع عسكري واسع النطاق.

وزعمت القوات الروسية أن قوات الناتو في منطقة البلطيق وبولندا والبحر الأسود توحي بأنها تستعد للحرب.

وحذّر فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، من خطورة مناورات قوات التحالف واستمرار نشر وحدات الدفاع الصاروخي في أوروبا الشرقية.

وقال في خطاب أمام المُلحقين العسكريين لدول أجنبية: "في دول البلطيق وبولندا، والبحر الأسود والبلطيق، يزداد النشاط العسكري لحلف الناتو، وتتزايد حدة المناورات العسكرية للكتلة".

وأوضح "تشير سيناريوهاتهم إلى إعداد هادف لحلف الناتو لإشراك قواته في صراع عسكري واسع النطاق".

(م ش)