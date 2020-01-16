​​​​​​​دائرة المياه في تربه سبيه تسعى لتأمين المياه لجميع السكان

نظراً لأهمية المياه في الحياة اليومية، وبهدف إيصالها لكل منزل في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، أنجزت دائرة المياه في الناحية عدّة مشاريع لحلها، بعد ورود شكاوي من الكومينات والأهالي.

ومن أهم المشاريع التي نفذتها بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه في الفترة الماضية، صيانة 21 خط رئيسي للمياه في الناحية، ووضعهم في خدمة الأهالي، بالإضافة لـ 14 خط فرعي، هذه الخطوط معظمها كانت شبه تالفة ومهترئة.

الإداري في دائرة مياه في ناحية تربه سبيه حسين خالد أكد بأنهم قاموا بتوسيع شبكة المياه في الناحية بطول 612م، في قرية كري بري وحي القادسية في الناحية بالإضافة لتوسيع شبكة المياه في حي الزهور، وبذلك تم توفير المياه لأكثر من 3 آلاف عائلة.

كما أوضح خالد تمديد دائرة المياه خط مياه بطول 600م، لقريتي شرموخ الكبيرة والصغيرة، اللتين لم تكن تصلهما المياه نتيجة وجود كسور وأعطال في خطوط المياه وشبكة الكهرباء.

بالإضافة لوضع 9 مناهل (موزعات مياه) في بلدة أبو فرع التابعة لناحية تربه سبيه لتوزيع المياه على البلدة والقرى التابعة لها.

وبيّن الإداري في دائرة مياه ناحية تربه سبيه بأنهم على استعداد لتلبية كافة طلبات الكومينات والأهالي بصدد المياه، وكشف بأن الدائرة ستقوم بحفر آبار بحرية للقرى التي تعاني من نقص في المياه، أو التي لا تزال تعتمد على المياه السطحية.

(ر ر/ أ ب)

ANHA