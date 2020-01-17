​​​​​​​دائرة العلاقات الخارجية تُسلّم طفلين وامرأة إلى الحكومة النرويجية

وزار وفد من الخارجية النرويجية برئاسة السيد إيريك هوسم مقرّ دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، واستُقبِل من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، وممثلين عن مركز العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة، وهيئة المرأة في شمال وشرق سوريا.

وأثناء الاجتماع وقّع كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ووفد الخارجية النرويجية برئاسة إيريك هوسم على وثيقة استلام طفلين وامرأة من داعش ذوو أصول نرويجية بشكل رسمي.

وأوضح إيريك هوسم بأن: "ممثل وزارة الخارجية النرويجية موجود هنا لكي يقوم باستلام طفلين نروجيين، كون أحد الأطفال بحاجة إلى رعاية طبية"، وتوجّه بالشكر للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لتقديمها كافة المساعدات اللازمة من أجل ذلك.

وأكد إيريك هوسم: أن النروج تعترف بالتضحيات التي قدّمها الشعب الكُردي، وقوات سوريا الديمقراطية في سبيل القضاء على مرتزقة داعش، وقال: "نعترف أيضاً بالجهود الهائلة التي تبذلها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في التعامل مع العدد الكبير من النازحين".

وعبّر هوسم عن قلق بلاده من الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وبيّن أن بلاده أدانت الهجمات، وطالبت الدولة التركية إيقافها .

وأشاد إيرك هوسم بالأمن والاستقرار المتوفرين في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وقال: "سعيد بالأمان والاستقرار المتوفرين في المنطقة".

وسلّمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سورياـ إلى الآن ـ 171 امرأة و177 طفل، لحكوماتهم بشكل رسمي، كفرنسا، وبلجيكا، والنمسا، وكازخستان، وألمانيا، وهولندا، وأمريكا، وبريطانيا والسويد.

(أس- س ب/أ ب)

ANHA