​​​​​​​خلال محاضرة: الـ8 من آذار ركيزة إنجازات حققتها المرأة

ضمن سلسلة فعاليات مجلس المرأة في مدينة منبج بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتحت شعار "نضالنا حريتنا ومقاومتنا انتصارنا", نظم المجلس، اليوم، محاضرة أقيمت في صالة مركز الثقافة والفن شرقي المدينة.

حضرها المئات من نساء مدينة منبج.

وبعد الوقوف دقيقة صمت, قامت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي شهريبان جاويش في المحور الأول من المحاضرة بتعريف يوم الثامن من آذار قائلة: إن يوم المرأة العالمي جاء بعد سنوات طويلة من كفاح ونضال النساء في العالم.

وقالت شهريبان: اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، وركيزة تدل على حب واحترام المرأة، وتقدير للإنجازات العظيمة التي قامت بها في كافة المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية وحتى العسكرية.

وفي المحور الثاني تطرقت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة ابتسام عبدالقادر إلى إنجازات المرأة عبر التاريخ التي تحققت بفضل المقاومة والنضال, وقالت: عيد المرأة أصبح رمزاً لكل نساء العالم.

ونوهت ابتسام" من ناحية أخرى تدير المرأة عائلتها وتربي أطفالها بشكل مثالي، لذلك عليها التحلي بالقوة والإرادة، والسعي إلى تطوير وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية بتنظيمها لنفسها".

الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبدالقادر قالت في ختام المحاضرة: على المرأة تنظيم نفسها، لأن الذهنية السلطوية تخشى من ذلك، وخير مثال الشهيدة هفرين خلف التي كانت تسعى لإيصال صوت المرأة، وإثبات دورها في الجانب السياسي.

المحاضرة اختُتمت بترديد الشعارات التي تُحي مقاومة المرأة.

(س ع/س و)

ANHA