​​​​​​​خطوة جديدة.. دورات خاصة للرجال عن دور المرأة والمساواة بين الجنسين

لتعزيز دور المرأة في ريادة المجتمع، و تحقيق المساواة بين الجنسين، نظّم مؤتمر ستار في مدينة حلب دورة تدريبية مُغلقة تضم 32 إدارياً في المؤسسات المدنية بمدينة حلب وذلك في أكاديمية المجتمع الديمقراطي.

وافتتح مؤتمر ستار في الـ 5 من هذا الشهر دورة تدريبية فكرية مُغلقة باسم الشهيد فكري باي كلدي يضم إداريي المؤسسات والأحزاب السياسية ورؤساء كومينات أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والتي من مقرر أن تستمر لمدة 15 يوم.

ويتلقى المتدربون فيها دروساَ عن المجتمع الطبيعي، التعصب الجنسوي، تاريخ المرأة ومبدأ تحرر المرأة، جنولوجيا، الشخصية الديمقراطية، نظام الإدارة المشتركة، حيث تُشرف على الدروس إداريات وعضوات في مؤتمر ستار.

وحول أهداف افتتاح الدورة، قالت العضوة في لجنة تدريب مؤتمر ستار روشين سليمان: "مفهوم الأمة الديمقراطية يبدأ على أساس تدريب المجتمع، وحان الوقت لنُعزز دورنا في المجتمع خلال تنظيم تدريبات لنشر الوعي في المجتمعات، ولتخطي الذهنية الذكورية المُمتدة منذ آلاف السنين، والتعرف على فكر القائد عبد الله أوجلان والعمل على المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، والتعرف على حقيقة دور المرأة على مر العصور".

من جانبه أشار الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي، وأحد المتدربين شيخ أحمد الذي بدوره تحدّث عن أهمية هذا التدريب والتغيرات التي طرأت على جانبه الشخصي قائلاً: "إن هذه الدورة تُعد خطوة للتغير في شخصيتنا، وسيكون لها تأثيراً إيجابياً على المجتمع، وستكون حافزاً لتغيير الذهنية المتسلطة ".

بينما بيّن علي مستو عضو كومين الشهيد برخدان في حي الشيخ مقصود بأن هذه الدورة لها أهمية خاصة لأنها تُنظّم تحت إدارة مؤتمر ستار، حيث اتضح لهم دور المرأة وأهميتها في التاريخ.

وأشار مستو بأن هذه الخطوة تُعد من أولى الخطوات لتحقيق التوازن في المجتمع، والتعرف على مكانة المرأة و دورها في المجتمع".

هذا وسيتسمر تنظيم مثل هذه الدورات بشكل دوري للرجال في حلب.

(م ح)

ANHA