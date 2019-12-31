​​​​​​​حمودي تربه سبيه.. متميزاً في كل شيء حتى باستشهاده

أحمد عادل البرهو أحد أبناء عشيرة الجوالة في ناحية تربه سبيه شمال وشرق سوريا، من الأوائل من الشبيبة العربية المنضمين لصفوف وحدات حماية الشعب، لحماية شعب المنطقة من هجمات المجاميع المرتزقة على مناطق إقليم الجزيرة.

وشهدت المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة، كمناطق تل حميس، وجزعة وتل كوجر، وجنوبي نواحي تربه سبيه، وجل آغا وكركي لكي هجمات عنيفة شنتها مرتزقة جبهة النصرة ومن بعدهم مرتزقة داعش بين أعوام 2013 و2016، وتصدت وحدات حماية الشعب والمرأة لهذه الهجمات، وتمكنت من تحرير معظم المناطق.

واستشهد أثناء تصدي وحدات حماية الشعب والمرأة لتلك الهجمات العشرات من شُبان وشابات المنطقة، وعلى إثر ذلك أنضم المئات من شبيبة المنطقة بكافة مكوناتهم لصفوف الوحدات التي دافعت بكل بسالة عن قيّم ومبادئ مكونات المنطقة، ومن بينهم الشاب أحمد عادل البرهو، الذي انضم عام 2014، واستشهد في 22 كانون الثاني 2015، أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش على حاجز قرية خربة الديبة جنوبي ناحية تربه سبيه برفقة 3 من رفاقه في الوحدات.

ولدي أول عربي أنضم إلى وحدات حماية الشعب

ترك أحمد عادل البرهو دراسته في المرحلة الثانوية، والتحق بصفوف وحدات حماية الشعب، وأتخذ حمودي تربه سبيه أسماً حركياً له. والدته مهيا الحبيب أوضحت: "قرر أحمد الانضمام إلى الوحدات بإرادته الحرة، بعد أن تبين له بأن الوحدات تحارب من أجل كافة المكونات، وتحارب المرتزقة الذين يهددون أمن واستقرار الجميع".

يقول عادل البرهو، والد الشهيد حمودي تربه سبيه: "ولدي أول عربي أنضم إلى وحدات حماية الشعب، وأثناء انضمامهم شُكل ضغطاً عليّ من قبل الأهل، لكنني احترمت قراره".

أبي حماية الوطن واجب علينا جميعاً

واعتزت عائلة حمودي تربه سبيه به بعد انضمامهم لصفوف وحدات حماية الشعب، والده عادل البرهو أشار: "في إحدى الأيام شاهدته يقف على إحدى الحواجز في محيط تربه سبيه، شعرت في تلك اللحظة بفخر. وقال لي، أبي حماية الوطن واجب علينا جميعاً".

كما أشار عادل البرهو لبعض خصال حمودي بالقول: "كان مميزاً ومجتهداً في دراسته، كان متميزاً بكل شيء حتى بانضمامه لصفوف وحدات حماية الشعب وبشهادته فتح الباب أمام الشبيبة العربية للانضمام لصفوف الوحدات".

والدة الشهيد حمودي تربه سبيه، مهيا الحبيب أوضحت بأن حمودي وفي آخر زيارة له أوصى والده الاهتمام بها وبشقيقاته، وقالت: "كان لديه شعور بأنه سيستشهد، وبعد عودته لمهامه العسكرية استشهد".

لولا دماء الشهداء لدمرت مرتزقة داعش مناطقنا

كان لاستشهاد حمودي تربه سبيه أثر كبير على العائلة، ويقول والده عادل البرهو: "تأثرت كثيراً، والذي أصبرني سماع زغاريد أمهات الشهداء. وباستشهاد حمودي تيقنتً بأنه لولا دماء أبني ودماء شباب وشابات المنطقة، واختلاط الدم الكرد والعرب لدمرت مرتزقة جبهة النصرة وداعش مناطقنا".

أما والدة الشهيد حمودي تربه سبيه، أوضحت: "ولدي رفع رأسي عالياً بين أهلي وأبناء منطقتي، وما جعلني أشعر بالفخر، لأنه من أحد الأبطال الذين منعوا حدوث مجازر بحق أهل المنطقة".

(أ ب)

ANHA