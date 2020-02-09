​​​​​​​حملة توعية في الرقة لإظهار الآثار السلبية للمخدرات

تتألف اللجنة الصحية المشكلة لهذا الغرض من 10 أعضاء مقسمين إلى 3 مجموعات وكل مجموعة تعطي محاضرة في مدرسة من مدارس الرقة الابتدائية والإعدادية والثانوية ولا تقل مدة المحاضرة عن ساعة، حيث كانت البداية اليوم من مدارس أبي تمام, الرافقة، والبحتري، وسط المدينة.

وتعد مشكلة المخدرات حالياً من أكبر المشكلات التي تعانيها المجتمعات بشكل عام، وتسعى الجهات المختصة في شمال وشرق سورية لمحاربتها ومكافحتها والقضاء على هذه الظاهرة لما لها من أضرار على كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على العشرات من متعاطي ومروجي المواد المخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وفق القوانين.

)ج م/م)

ANHA