​​​​​​​حملة توثيق جرائم وإبادة بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا تجمع 117 ألف توقيع

تستمر انتهاكات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا, وتهدف هذه الانتهاكات إلى إبادة شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي, حيث يواصل الاحتلال التركي سياساته التوسعية في المنطقة وممارسة عمليات التغيير الديموغرافي للمنطقة من خلال تهجير وقتل السكان الأصليين وتوطين سكان غير أصليين في المنطقة.

ولتوثيق هذه الجرائم انطلقت حملة توثيق على مرحلتين من قبل "لجنة توثيق جرائم الإبادة بحق الشعب الكردي" و "مبادرة الدفاع الحقوقية" حول جرائم الإبادة بحق شعوب ومكونات مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت اللجنة نتائج الحملة عبر بيان قُرئ خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير في مخيم واشوكاني، في مدنية الحسكة، بحضور أعضاء المبادرة, ومجموعة من وسائل الإعلام والمُهجّرين.

وقُرئ البيان من قبل المستشار القانوني لمبادرة الدفاع القانونية, لقمان إبراهيم, وجاء فيه:

"قمنا في مبادرة الدفاع الحقوقية ولجنة توثيق جرائم الإبادة ضد الشعب الكردي، والعديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لحملة جمع التواقيع المطالبة باعتبار انتهاكات الدولة التركية المرتكبة بحق الكرد وجميع المكونات في الشمال السوري جريمة إبادة، حيث تم جمع أكثر من و117 ألف توقيع من مُهجّري مناطق سري كانيه ، وكري سبي (تل أبيض) القاطنين في المخيمات".

الحملة انطلقت بمبادرة من لجنة توثيق جرائم الإبادة ضد الشعب الكردي ومقرها إقليم كردستان، وتضمنت المرحلة الأولى جمع التواقيع في شمال وشرق سوريا، والمرحلة الثانية ستكون بجمع التواقيع من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان، بعد انتهاءها سيتم رفع تقرير كامل بخصوص جريمة الإبادة المرتكبة ضد الكرد, وجميع المكونات في شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية والفصائل المتطرفة العاملة تحت إمرتها مرفقاً بالتواقيع والأدلة على ارتكاب الدولة التركية لجريمة الإبادة والحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، من أجل رفع دعوة قضائية ضد الدولة التركية وقاداتها، وأيضاً إلى المنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن، والتي تعمل في مجال حقوق الإنسان وإلى الرأي العام العالمي لفضح هذه الجريمة وتصنيفها بجريمة إبادة بحق شعب يعيش على أرضه.

وبعد الغزو التركي لشمال وشرق سوريا ابتداءً من عفرين ومناطق الشمال السوري، أطلقت عدة عمليات عسكرية لاحتلال الأراضي السورية وأخرها ما يسمى "عملية نبع السلام"، حيث قامت الدولة التركية والفصائل المتطرفة بارتكاب أبشع الجرائم والمجازر بحق جميع المكونات التي تسكن في شمال وشرق سوريا وبالأخص الكرد.

حيث تعرضوا ويتعرضون إلى عملية إبادة منهجية من خلال سياسة التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، وارتكاب أفظع الجرائم من سلب ونهب، وقتل وخطف، وقطع الأشجار وسرقة المقدرات الموجودة في المنطقة، وتشويه التاريخ والثقافة ونهب الآثار، وتغيير عادات المجتمعات من خلال فرض سياسة التطرف الديني وتدمير المزارات الدينية العائدة للطوائف الدينية الغير مسلمة.

واستخدمت كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ومنها الفوسفور والقصف العشوائي واستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وارتكاب عمليات اغتصاب من قبل المجموعات المتطرفة التي تقودها تركيا بحق النساء وهذه الجرائم توصف على أنها جرائم إبادة، جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية.

ومن هنا على المجتمع الدولي وجميع المنظمات والأطراف المعنية بالشأن السوري التحرك الفوري وبشكلٍ جدي من أجل إنهاء هذه المأساة وإنهاء الاحتلال لهذه المناطق وعودة سكانها المُهجّرين وفضح هذه الانتهاكات.

بدورنا قمنا بهذه الحملة من أجل جمع التواقيع وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالعمل بشكلٍ جدي وسويةً من أجل فضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

(ج إ/هـ ن) (ر ح)

ANHA