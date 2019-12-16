​​​​​​​حلب... قصفٌ صاروخيّ ومدفعيّ متبادل بين النّظام ومرتزقة تركيا

هذا وأكّد مراسل وكالتنا بسقوط عدد من القذائف الصّاروخيّة على الأراضي المُمتدّة ما بين حيّي الخالديّة والسّريان على أطراف مدينة حلب، مصدرها مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ المُتمركزة بالرّيف الشّماليّ الغربيّ للمدينة دون ورود معلومات حول حجم الضّرر الّذي أُلحق بالمنطقة المُستهدفة.

ومن جانبها تردّ قوّات النّظام السّوريّ المُتمركزة في ثكنة المهلب العسكريّة بقصف كلّ من بلدتي عندان وحريتان إلى جانب منطقة البحوث العلميّة بالمدفعيّة الثّقيلة.

يذكر أنّ هذه الهجمات على مدينة حلب السّوريّة تعتبر الأولى بعد عقد قمّة آستانا ١٤ والّتي بقي ملفّ مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ فيه طيّ الكتمان.

ولا يزال القصف المتبادل بين الطّرفين مستمرّاً حتّى هذه اللّحظة.

(كروب/ل)

ANHA