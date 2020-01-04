ودعا حفتر الليبيين إلى التوحد، وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك رداً على عزم أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وقال حفتر في كلمة له "سننبذ خلافاتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان، للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا، الحالم بالوصاية علينا".

وأكد حفتر، أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش في طرابلس، تشرف على النصر، مؤكداً أن المعركة ستصبح الآن حرباً في مواجهة "مستعمر غاشم".

وتستمر التنديدات الدولية لقرار تركيا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا, ورفضت الأمم المتحدة الخطوة التركية، وحذرت من تداعياتها.

(ي ح)