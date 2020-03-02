​​​​​​​حصيلة شهر من العمليات والهجمات في الشهباء وعفرين

وغالبا ما تركزت الهجمات على قرى المالكية والعلقمية ومرعناز وشوراغة في ناحية شرا وقرى آقيبة وصوغانكه وبينه في ناحية شيراوا.

كما تركزت الهجمات على قرى حربل وأم الحوش ومنطقة تل الردادر في مقاطعة الشهباء.

كما حلقت طائرات الاستطلاع دون توقف.

في الـ 3 من شباط استُشهد رجل مسن اسمه منلا علي جراء القصف على قرية آقيبة كما دمرت منازل كثيرة.

في الـ 15 من شباط أصيبت امرأة وطفلان جراء هجوم على قرية باشمرا.

والمرأة تدعى سيفين نبو قصاب، وابنتها حميدة هلال وعمرها 8 أعوام، فيما لم يتم التعرف على هوية المصاب الثالث، كما وقع مصاب في نفس التوقيت في قرية باشمرا الواقعة في ناحية شيراوا.

في الـ 23 من شباط استُهدفت قرى بينه وآقيبة وصوغانكه وكيلوته، ما أدى فقدان أم لحياتها، إضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بممتلكات المدنيين في قريتي بينه وآقيبة.

في الـ 24 من شهر شباط استُهدفت قرى كيلوته وبرج القاص وكوندي مزن في ناحية شيراوا، أدى القصف إلى استشهاد امرأة وإصابة رجل، المرأة تدعى أمونة منصور عامر وعمرها 40 عاماً، والرجل يدعى خليل بكري أحمد ويبلغ من العمر 35 عاماً.

في الـ 25 من شباط استُشهد ثلاثة أشخاص، وأُصيب أربعة آخرون في هجوم على قرى آقيبة وصوغانكه وبينه.

أم وأب وابنتهما ظلوا عالقين تحت الأنقاض حتى الاستشهاد.

بشكل عام لم تهدأ طائرات الاستطلاع، وكان هناك تحليق للطائرات الحربية.

(م)

ANHA