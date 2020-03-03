​​​​​​​حزب سورية المستقبل يشرح أهدافه ومبادئه لشيوخ عشائر دير الزور

ويواصل حزب سوريا المُستقبل ضمن سلسلة فعالياته الجماهيرية عقد عدة اجتماعات مع أهالي ريفي دير الزور الشرقي والغربي، لشرح مفهوم الحزب وأهدافه ومبادئه، استعداداً لعقد المؤتمر العام الأول خلال الفترة القريبة القادمة ، حيثُ عقد اليوم اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر، إلى جانب حضور عدد من المثقفين في المنطقة.

الاجتماع الذي عُقد في صالة فرع الحزب الكائن في قرية محيميدة، بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم بدأ العضو في فرع حزب سورية المستقبل بدير الزور ثائر البدر بالتعريف بالحزب " حزب سوريا المستقبل حزب يهدف إلى بناء سوريا لكل السوريين، فهو مفتوح أمام الجميع، وتأسس الحزب لحل معاناة الشعب السوري الذي عانى الويلات خلال السنوات المتلاحقة الماضية".

وأوضح البدر "إن الهدف الأساسي لحزب سوريا المُستقبل هو العمل على إيقاف نزيف الدم السوري، وفتح باب الحوار مع كل الأطراف السورية للجلوس إلى طاولة الحوار السوري ـ السوري".

وأكد البدر على ضرورة توحيد صفوف كل أبناء المجتمع السوري بكل شرائحه ومكوناته ورفض جميع أشكال العنصرية، مضيفاً "أن الحزب منبثق من رحم الشعب السوري و يُعتبر الواجهة السياسية لشمال وشرق سوريا".

واستطرد البدر بشرح كيفية الانتساب والعضوية للحزب ليفتتح بعد ذلك باب المُناقشة والحوار وطرح الأسئلة على أعضاء الحزب وتمحورت أغلبها حول الاستفسار عن سبل حل الأزمة السورية، وإنجاح العملية السياسية، وطرح الرؤية التي تتناسب وتطلعات المجتمع لأنهاء الأزمة السورية.

(ح م ع خ/م)

ANHA