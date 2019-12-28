​​​​​​​حزب سوريا المستقبل: الشعب السوري عاش نازحاً في أرضه

نظّم حزب سوريا المستقبل، اليوم السبت، اجتماعاً لأهالي ناحية تل حميس، بهدف شرح آخر التطورات السياسية على الصعيد السوري بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في المركز الثقافي في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو أعضاء وإداريو حزب سوريا المستقبل فرع الحسكة، ومكتب قامشلو، وممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في الناحية.

وتحدث خلال الاجتماع ممثل حزب سوريا المستقبل في تل حميس محمد الدهام، وقال: "حزب سوريا المستقبل خرج من رحم المعاناة السورية ويجسد آمال الشعوب، وشعارنا هو بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

وشرح عضو المكتب التنظيمي لفرع حزب سوريا المستقبل في الحسكة عبد الفتاح فاطمي آخر المجريات السياسية والأحداث التي طرأت على سوريا، من بداية الثورة السورية من درعا وحتى الآن، وأكد فاطمي بأن: " اللعبة المستقبلية الدولية بدأت في سوريا لتغيير خارطة الشرق الأوسط، لأن معاهدة لوزان ستنتهي في عام 2023، وستُرسم خارطة جغرافية جديدة للمنطقة من خلال المصالح والأجندات العالمية. ونحن كقوة في شمال وشرق سوريا ننظر إلى هذا المشروع بأنه لا يخدم المنطقة بل يخدم أجندات خارجية".

أما نائبة رئيس مكتب التنظيم لحزب سوريا المستقبل فرع الحسكة هندرين سينو أوضحت بأن الحزب أعطى أهمية كبيرة للمرأة والشبيبة، كون الشبيبة هم الركيزة الأساسية في المجتمع، والمرأة هي نصف المجتمع، والحزب يُعوّل على دور المرأة والشبيبة في المجتمع.

عضو المكتب التنظيمي في مكتب حزب سوريا المستقبل في مقاطعة قامشلو معاذ عبد الكريم أشار خلال الاجتماع بأن الشعب وحده هو الذي دفع الضريبة خلال السنوات الماضية، وهو الوحيد الذي ليس لديه القرار في تقرير مصيره، وبيّن بأن الشعب السوري عاش نازحاً في أرضه ومهجراً هجرة قسرية في بلاده، وتم الاستيلاء على أملاكه ومنعه من العودة إلى أراضيه كما في عفرين وأخيراً في سري كانيه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض.

وانتهى الاجتماع بفتح النقاش أمام الحضور الذين أكّدوا بدورهم ضرورة تمتين الروابط الوطنية بين الشعب السوري، والعمل على إخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

(أ ب)

ANHA