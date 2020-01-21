​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ينظم ورشة عمل إعلامية في الرقة

وعقدت الورشة في مطعم الشاطئ والنهر على ضفة نهر الفرات جنوب الرقة، حضرها عدد من الإعلاميين والإعلاميات العاملين في مناطق شمال وشرق سوريا، وبحضور رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم القفطان والمتحدث باسم المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي وعدد من أعضاء حزب سوريا المستقبل.

بدأت الورشة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها كشف الإعلامي في حزب سوريا المستقبل إياد الخطيب برنامج عمل الورشة الذي يقوم على محورين، "الأول عن الواقع الإعلامي في شمال وشرق سورية، والثاني عن آلية النهوض بالعمل الإعلامي".

وألقى المحور الأول المتحدث باسم مكتب الاعلام في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي الذي ركز على عدة بنود ومنها التطرق إلى عمل المؤسسات الاعلامية في الرقة وكيف كان أداؤهم في الرقة التي تحررت منذ عامين، وأشار إلى أبرز الأخطاء التي وقع فيها الإعلاميون في المنطقة. وفي البند الثاني من المحور الأول تطرق إلى أهم المعوقات التي تواجه الاعلام في المنطقة.

أما البند الثالث من المحور الأول فألقاها الإعلامي المستقل مصطفى الخليل الذي أشار إلى أبرز المشاكل التي تواجه المراسلين في المناطق المحررة مؤخراً من يد داعش، ومنها المشاكل العملية أو المؤسساتية والمضايقات التي قد تعترضه في عمله خاصة من أناس مجهولي الهوية الذين قد يتعرضون للمراسلين ويعرقلون عمله، وكيفية تلافي تلك المشاكل.

اما البند الثالث من المحور الأول كانت تحت عنوان "المستوى المنشود للعمل الإعلامي" والتي ألقاها رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان حيث قال:" المستوى المنشود للعمل الاعلامي في الرقة لا يكمن في بث الاخبار فقط بل بدقة التفاصيل الإعلامية والحرص ألا تكون المعلومات ناقصة أو مأخوذة من مصادر لا مصداقية لها".

وأضاف القفطان :"يجب على الإعلام لعب دور كبير في تحرير الشعوب دون العمل في توسع المشهد الإعلامي أو العمل على تأجيج النار وزرع الفتن".

اما المحور الثاني من ورشة العمل والتي كانت عن آلية النهوض بالعمل الاعلامي، والتي ألقيت من قبل الإداري في مكتب إعلام حزب سوريا المستقبل إياد الخطيب الذي شرح هيكلية العمل الإعلام على مستوى المؤسسات والتركيز على "الغاية, والدور" ومناقشة آلية النهوض بالعمل الإعلامي على مستوى الإدارات وكيفية تعاون الإعلاميين والمؤسسات المعنية في التعاون على تطوير العمل الإعلامي وتلافي النواقص.

بعد الانتهاء من المحورين، فتح باب النقاش مع الاعلامين الموجودين ضمن هذه الورشة والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لزيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وتجد الاشارة أن هذه الورشة الإعلامية هي الأولى من نوعها تعقد في مدينة الرقة.

(كروب/ل)

ANHA