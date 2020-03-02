​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ينتخب ممثلين له في تل براك

وحضر مؤتمر حزب سوريا المستقبل الأول، والذي عقد في صالة مجلس ناحية تل براك العشرات من أعضاء الحزب وأعضاء من المؤسسات المدنية في الناحية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلاها شرح آخر المستجدات السياسية والصراعات الإقليمية على الأرض السورية من قبل الإداري في مكتب التنظيم في فرع الجزيرة صالح الزوبع، وقرأ بعدها الزوبع التوجيهات السياسية والتنظيمية للمجلس العام لحزب سوريا المستقبل.

وركز الزوبع أن على أعضاء حزب سوريا المستقبل التدريب والتأهيل الفكري لأنهما من المهام الحياتية للحزب، وقال: "بشكل خاص لأننا نعيش وسط الحداثة الرأسمالية التي تعصف بنا بسمومها وتبعدنا عن حقيقتنا الحزبية والمجتمعية".

وأكد الزوبع: "من أجل مواجهة كل هذه السياسات التي تستهدف الحزب ومؤسساته وأعضاءه يتطلب أن نولي أهمية كبيرة لها وتطوير المؤسسة التدريبية التأهيلية، التي ستقوم بمهمة رفع مستوى الأعضاء، ليكونوا قادرين على حل جميع المشاكل والتحديات التي تواجه الحزب على جميع الأصعدة".

وبعد انتهاء صالح الزوبع من كلمته، انتخب الحزب سلافا عزيز حسن كرئيسة لمكتب الحزب في تل براك، وإلياس محمد النايف نائباً لها، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.

(ش أ- ث ع)

ANHA