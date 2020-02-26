​​​​​​​حزب سوريا المستقبل ينتخب مجلس ناحيتي الحية والياسطي بريف منبج

عُقِد اليوم المؤتمر الثّالث لحزب سوريا المستقبل في ريف مدينة منبج في قرية الحية صغير شرقي مدينة منبج، حيثُ نُصِبت الخيمة أمام مبنى بلديّة الشّعب في الحية، لانتخاب وتشكيل مجلس ناحيتي الحية والياسطي في الرّيف الشّرقيّ للمدينة.

وحضر المؤتمر المئات من أهالي قرى وبلدات خطّي الحية والياسطي، إضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وعُلّقت في خيمة المؤتمر صورٌ لشهداء حزب سوريا المستقبل، ويافطات كُتِب عليها "السّلام المنشود سلام قبول لا سلام الخضوع"، "لا للطّائفيّة .. لا للمذهبيّة .. لا للقوميّة"، "الإدارة الذّاتيّة حلّ لكافّة القضايا".

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة التّوجيهات العامّة لحزب سوريا المستقبل، قرأها عضو الحزب عادل خلو، وجاء فيها: "تمرّ سوريا بمرحلة مصيريّة وتاريخيّة، وعلينا أن نلعب دورنا في تسجيل التّاريخ المعاصر، وأتت انطلاقة حزب سوريا المستقبل في 2018م لتحقيق تطلّعات الشّعب بنيل الحرّيّة والمساواة والعدالة".

وأضاف في السّياق ذاته: "إنّ التّحدّيات الّتي نواجهها بحكم أن المنطقة الّتي نعيش فيها تتمتّع بموقع جيوسياسي جعل منها مركزاً للصّراع الدّوليّ، وهذه الحرب هي حرب نفوذ عالميّة، فكلّ دولة تقاتل من أجل مصالحها غير مكترثة لأرواح المدنيّين والأبرياء الّذين تُهدَر دماؤهم نتيجة هذا الصّراع الحالي، وهذا يُترجَم من خلال الصّمت الدّولي تجاه الاحتلال التّركيّ للأراضي السّوريّة".

ومن ثمّ أُلقِيت كلمة باسم حزب سوريا المستقبل من قبل رئيسة فرع حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب العبود، حيثُ تطرّقت فيها إلى الحديث عن ضرورة الحوار السّوريّ – السّوريّ، وجاء فيها: "الحرب لا تنجب سلاماً، إنّما تنجب حرباً ودماراً، لذلك فإنّ الحوار هو الحلّ الأمثل للتمسّك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً لمقاومة كافّة الظّروف والتّحدّيات، ومواجهة سياسات الاحتلال، والتّوسّع الذي تنتهجه الدّول الاستعماريّة".

كما أشارت عذاب إلى أنّ انعقاد المؤتمر اليوم هو خير تعبير عن إصرارنا على مواصلة بناء سوريا الدّيمقراطيّة في ظلّ مجتمع سياسيّ أخلاقيّ يكون سدّاً منيعاً في وجه كافّة الأطماع، وتكريس الإيديولوجية الوطنيّة، بعد أن تدمّرت أجزاء كبيرة من البنية الفكريّة في المجتمع، وأكّدت أنّ المرحلة بأمسّ الحاجة لإرادة سياسيّة ديمقراطيّة تقود السّوريّين إلى برّ الأمان.

ثمّ قام عضو حزب سوريا المستقبل عماد الموسى بشرح شروط التّرشّح لرئاسة مجلس النّاحية والنّائب إضافة إلى العضويّة، وكذلك وضّح آليّة الانتخاب وعمليّة فرز الأصوات، ومن ثمّ فُتِح باب التّرشّح لمجلس ناحية الياسطي والحية.

ثمّ اجريت انتخابات عبر صندوق اقتراع، وبعد الانتهاء وفرز الأصوات، تم اختيار 15 عضواً وعضوة لمجلس الناحيتين، من بينهم تم انتخاب يسرى حنيني كرئيسة للمجلس، ونائبها جاسم السّمعو.

ثمّ اختُتم المؤتمر بكلمة ألقتها رئيسة مجلس النّاحية المنتخبة يسرى حنيني، أشارت فيها إلى أنّهم يعاصرون مرحلة تحاكي تطلّعات الشّعب السّوريّ، معاهدة بالعمل في سبيل تحقيق المساواة، والاستمرار في مسيرة الشّهداء الّذين ضحّوا من أجل حياة حرّة كريمة لشعبهم.

(كروب/إ)

ANHA