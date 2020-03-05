​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره الأوّل لمدينة الطّبقة

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات الّتي يعقدها حزب سوريا المستقبل، والتي تُنظّم تحت شعار: "سوريا ديمقراطيّة لامركزيّة...ترسيخ الإدارة الذّاتيّة ...تعزيز قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة"، تمهيداً لمؤتمره العام الأوّل الّذي سيُعقد قريباً.

وحضر هذا المؤتمر العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وعضوات من إدارة المرأة بالطّبقة، حيثُ بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلتها الكلمة التّرحيبيّة للمؤتمر، ثمّ قُرئت التّوجيهات السّياسية والتّنظيميّة للمؤتمر من قبل رئيس مكتب التّنظيم في فرع الطّبقة لحزب سوريّة المستقبل محمد الخلف، حيثُ ركّزت التّوجيهات السيّاسيّة على سياسة الاحتلال التّركيّ بالتّوسّع في الأراضي السّوريّة، وبثّ الفتن والتّفرقة بينَ جميع أطياف المجتمع السّوريّ، بغية تسهيل السّيطرة عليه.

أمّا التّوجيهات التّنظيميّة فقد ركّزت على ضرورة تنظيم أعضاء الحزب، بما يتناسب مع آليّة العمل التّنظيميّ لحزب سوريّا المستقبل كحزب جماهيريّ يحقّق المصلحة العامّة للمجتمع، والّتي تعدّ من أبرز أولوياته.

كما تمّ التّشديد على أهمّيّة التّدريب كدواء لعلاج جميع المشكلات التّنظيميّة، وفي مقدّمتها مرض حبّ السّلطة والفرديّة.

وعقب قراءة التّوجيهات شرح رئيس فرع الطّبقة لحزب سوريا المستقبل مثنّى عبد الكريم أبرز ما تشهده السّاحة السّوريّة من تطوّرات سياسيّة وعسكريّة، وخاصّة في إدلب الّتي تشهد معارك طاحنة بين قوّات النّظام والرّوس من جهة، وبين المرتزقة والاحتلال التّركيّ من جهة أخرى.

كما أكّد عبد الكريم خلال شرحه للوضع السّياسيّ أنّ تركيّا خسرت جميع أوراقها في المنطقة وزجّت بجنودها في المعارك مع النّظام في سباق مع الزّمن للسّيطرة على إدلب، وسط سخط شعبيّ في الدّاخل التّركيّ بسبب ازدياد عدد قتلى جيش الاحتلال التّركيّ.

وتحدّث أيضاً، عبد الكريم عن منجزات حزب سوريا المستقبل وفعاليّاته الّتي أقامها في الطّبقة وريفها، واستقطاب أعداد كبيرة من الأعضاء في صفوف الحزب، وتنظيم المجتمع، وخاصّة الفئة الشّابّة.

ثمّ أُجرِيت انتخابات مجلس مدينة الطّبقة لحزب سوريا المستقبل، حيثُ فازت روشين محمد برئاسة المجلس، وياسر الكرديّ نائباً، كما تمّ انتخاب 15 عضواً للمجلس.

وبعد الانتخابات قرأت رئيسة مجلس الطّبقة المنتخبة روشين محمد البيان الختامي للمؤتمر، حيث شدّد البيان على أنّ: "حزب سورية المستقبل هو حزب مستقلّ، لا يرتبط بأيّ أجندة إقليميّة أو دوليّة، وهو حزب جماهيريّ، يضمّ كافّة مكوّنات الشّعب السّوريّ، دون التّفرقة على أساس الطّائفة أو الدّين أو المذهب".

كم أكّد البيان: "أنّ الحلّ السّياسيّ للأزمة السّوريّة لن يكون إلّا بالحوار السّوريّ – السّوريّ، تحت رعاية دوليّة، وهو الخيار الوحيد الّذي لا بديلَ عنهُ".

ويُذكر أنّ المؤتمر القادم هو مؤتمر ريف الطّبقة الشّماليّ الّذي سيُعقد في بلدة الجرنيّة في الـ 11 من آذار الجاري، ومن بعدها يتمّ انتخاب أعضاء من مجالس الطّبقة والرّيفين الشّرقيّ والشّماليّ للمشاركة في المؤتمر العامّ، ومن المتوقّع أن يتراوح عددهم بين 150 إلى 200 عضو.

(م)

ANHA