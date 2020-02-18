​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يعرف مبادئ الحزب لنساء الرقة

عُقد الاجتماع تعريفاً بمبادئ حزب سوريا المستقبل وأهدافه، وشرح النظام الداخلي للحزب بمشاركة العديد من النساء والعاملات في المجالس المحلية، وذلك في مركز إدارة المرأة بمدينة الرقة .

ونُظم الاجتماع من قبل عضوة مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل شيلان أحمد، التي شرحت في بدايتها مبادئ الحزب وقالت:" حزب سوريا المستقبل حزب سياسي جماهيري ومستقل يهدف إلى التعددية ،وبعيد عن الطائفية، ويتخذ من النضال السلمي العلني نهجاً لتحقيق أهدافه في إحداث التحول الديمقراطي، ويمثل فعالية وقوة وإرادة سياسية تنظيمية من مواطني سوريا تجمعهم رؤية مشتركة موحدة".

وبيّنت شيلان أن حزب سوريا المستقبل له برنامج سياسي فكري، ويؤمن بالتعددية وحرية الفكر، كما يؤكد الحزب على وحدة الأراضي السورية، وحسن العلاقات مع دول الجوار ويجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية، ويؤمن بالمساواة بين الجنسين.

وأشارت شيلان "أننا كنساء علينا أن نقوي هويتنا ومكاننا ونتخذ من الحزب حلاً سلمياً يهدف إلى تحسين العلاقات مع الداخل السوري والخارج، وعلى من يريد الانتساب إلى هذا الحزب أن لا يكون منتسباً إلى أي حزب أخر".

ونوهت أن حزب سوريا المستقبل يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات، وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ويحترم الحريات ويضمن كافة حقوق المواطنة لجميع المكونات.

كما لفتت شيلان أحمد إلى انعقاد مؤتمرات خلال الشهر القادم لتقوية دور المرأة من الناحية السياسية، ولاختيار الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل، بعد اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في الـ14 من تشرين الأول 2019.

واختُتم الاجتماع بمناقشة الحاضرات في الاجتماع عن كيفية العضوية إلى الحزب وشروط الانتساب.

ومن المتوقع عقد اجتماعات مماثلة عن مبادئ حزب سوريا المستقبل في جميع أنحاء مدينة الرقة وأريافها تمهيداً لعقد مؤتمر الحزب خلال الأشهر القادمة.

(رع/س و)

ANHA