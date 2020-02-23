​​​​​​​حزب الشعوب الديمقراطية يعقد مؤتمره الرابع اليوم

منذ ساعات الصباح، والمواطنون يتوجهون إلى الصالة التي يُعقد فيها مؤتمر حزب الشعوب الديمقراطية الرابع اليوم، في

العاصمة التركية انقرة.

وعلى الرغم من العراقيل التي تفرضها الشرطة التركية على الوافدين، إلا ان الآلاف وصلوا إلى الصالة، التي سيعقد فيها

المؤتمر، وعقدوا حلقات الدبكة، ورددوا الشعارات "بمقاومتنا سننتصر"، "لا حياة بدون القائد"، "المرأة هي الحياة والحرية".

وحسب المعلومات فإنه يشارك في المؤتمر 30 ألف شخص، من بينهم وفود من 28 دولة، ومنها "تونس، فلسطين،

الأردن، فاس، قبرص، السويد، فرنسا، ألمانيا، النمسا، لبنان، اليونان، باسك، إيطاليا، كاتالونيا، الدانمارك، النرويج،

انكلترا، اسكوتلندا، البرتغال، فنلندا، سويسرا، إسبانيا، أرمينيا، العراق".

المواقف ضد العزلة

منذ الساعات الأولى لانعقاد المؤتمر، والمواقف المناهضة للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تتضح بشكل جلي

،كما علقت لافتات في الصالة مكتوب عليها "انهوا العزلة".

ومن المزمع أن يتم خلال المؤتمر انتخاب رئاسة مشتركة للحزب، بالإضافة إلى انتخاب إدارة الحزب.

(د ج)