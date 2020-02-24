​​​​​​​حزب الاتحاد الديمقراطي يواصل فعاليات مؤتمره الثامن مغلقاً أمام وسائل الإعلام

وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطوّر الإدارة الذاتية ونبني سوريا الديمقراطية"، بحضور 600 مندوب من شمال وشرق سوريا و باشور كردستان وأوروبا، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير، وحزب الاتحاد السرياني، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، وشخصيات سياسية ومجتمعية، وممثلي الأحزاب في شمال شرق سوريا، وممثلي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وممثلين عن التنظيمات النسائية والشبابية، والعشائر الكردية والعربية، ونخبة من المثقفين والأكاديميين.

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بكلمة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي التي أُلقيت من قبل شاهوز حسن وعائشة حسو والتي أكدت التزامها بنهج المقاومة ومواصلة النضال، وحماية مكتسبات شعوب المنطقة، كما شددت على ضرورة وحدة الصف الكردي، وضرورة تعزيز الحوار السوري ـ السوري.

بعدها استمرت أعمال المؤتمر بإلقاء كلمات من قبل الضيوف منها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر والتي أشادت بالدور الرائد لحزب الاتحاد الديمقراطي في طرح الحلول الديمقراطية لحل الأزمة السورية، والقضية الكردية.

وهنأت الكلمات في مجملها انعقاد المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي، وأوضحت الكلمات أن الحزب يملك قاعدة شعبية ومقومات تحقيق النصر، وأداء دور مصيري في المرحلة الراهنة، وأن الحزب ساهم بشكل فعّال في تأسيس وتعزيز الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، كما كان السبّاق في طرح مشاريع حل الأزمة السورية.

وبعد فترة الظهيرة واصل المؤتمر أعماله مغلقاً أمام وسائل الإعلام، وتواصل جدول أعمال المؤتمر بقراءة التقارير السنوية والنظام الداخلي، ومن المقرر أن تستمر فعالياته ليوم غد الثلاثاء، ومن المقرر انتخاب رئاسة مشتركة للحزب.

(كروب/أ ب)

ANHA