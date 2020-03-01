​​​​​​​حريق يلتهم خيمتين في مخيم الهول وأصابع الاتهام تتجه نحو نساء داعشيات

اندلع مساء اليوم الأحد حريق في خيمتين لعوائل داعش في القطاع الخامس من مخيم الهول، وهذا القطاع يضم عوائل داعش السوريين الذين خرجوا من الباغوز بعد هزيمة داعش.

وبحسب ما أكده أحد الإداريين في المخيم لوكالتنا أن قاطني الخيمتين تمكنوا من الفرار من الخيم لدى اندلاع الحريق فيهما واقتصرت الأضرار على المادية، فيما أشار الإداري أنهم فتحوا تحقيقاً في الموضوع والشكوك تحوم حول نساء داعش ممن يسمين أنفسهن "كتائب الحسبة" بأنهن وراء إحراق الخيم، وبأنهن يقفن وراء كافة الانتهاكات والجرائم التي تقع في المخيم لأنهن يستهدفن كل من يحاول الابتعاد عن الفكر الداعشي.

ويُعرف عن مخيم الهول أنه يمتد على 8 قطاعات تضم نازحين ولاجئين وعوائل داعش من سوريا والعراق وأجانب من مختلف الدول، ويقع على بعد 45 كيلو متراً شرق مدينة الحسكة السورية.

(أ م/ل)

ANHA