​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي تناقش اعمالها خلال عام

وينظم تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ، 27 اتحاد ومؤسسة من كافة الفئات المجتمعية، من ضمنها اتحاد الاطباء، والمعلمين، والكادحين، والصيادلة، والمهندسين، والمقاولين، والسائقين، والغرف الصناعية والتجارية والزراعية، ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة روج آفا للإغاثة والتنمية ومركز الدراسات الاستراتيجية.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد انعقاد المؤتمر الثالث لحركة المجتمع الديمقراطي، في 27 أب 2018، الذي طرأ ضمنه تغيرات كبيرة على بنية الحركة مقارنة بما قبل المؤتمر الثاني. ففي المؤتمر الثالث خرجت الأحزاب السياسية من تحت مظلة الحركة، وتحولت حركة المجتمع الديمقراطي لسقف جامع لمؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في الاجتماع السنوي ممثلون عن كافة الاتحادات والمؤسسات العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا، وبحضور نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو وزلال جكر.

وتهدف حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM لبناء مجتمع ديمقراطي، ينظم العمل ضمنه وفق المؤسسات والمنظمات والاتحادات والنقابات التي تعتبر الميدان الثالث في البنية الاجتماعية الديمقراطية، والتي هي إحدى أهم الركائز الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومن خلالها يستطيع المجتمع تنظيم صفوفه عبر تطوير النضال وضم كافة المكونات والفئات المجتمعية إلى صفوفها.

وشرح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد في بداية الاجتماع التطورات السياسية الحاصلة في شمال وشرق سوريا.

ومن ثم قرأ الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو التقرير السنوي للحركة، والأعمال المنجزة خلال عام 2019، كما قدمت الاتحادات والمنظمات تقريره السنوي لمناقشته.

وبدورها أبدت جميع المؤسسات والاتحادات والمنظمات إصرارها على تقوية عملها والرفع من مستواها.

واغلق الاجتماع امام الاعلام، ويتم مناقشة التقارير السنوية لكافة المنظمات المنضوية تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطي بشكل مفصل.

(أس- ب ر/أ ب)

ANHA