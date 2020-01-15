​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية تُحيي الذكرى السنوية لاستشهاد خبات ديرك

وتوجه العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة إلى مزار الشهيد خبات ديرك للمشاركة في مراسم استذكار الشهيد خبات ديرك في الذكرى السنوية لاستشهاده.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة سلافا جاجان كلمة قالت فيها: " في شخص القيادي الشهيد خبات ديرك نستذكر جميع شهداء حركة التحرير الكردستاني، ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتى تحقيق حلمهم وهدفهم".

وأشارت إلى الدور الريادي للفئة الشابة في السير على نهج الشهداء وتحقيق آمالهم.

وبعدها وضع المشاركون إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد خبات ديرك، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي حول سيرة حياة ونضال مؤسس وحدات حماية الشعب الشهيد القيادي خبات ديرك.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تُحييّ وتمجّد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA