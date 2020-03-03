​​​​​​​حركات سياسية وشبابية تدين صمت المنظمات الدولية حيال وضع أوجلان

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في مدينة الحسكة منذ 27 شباط/فبراير المنصرم, لليوم السادس على التوالي ويتوافد إلى الخيمة العديد من ممثلي المؤسسات, والأحزاب ووجهاء المنطقة والعشائر بكل مكوناتها منددين بالعزلة ومؤكدين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية للكشف عن مصير أوجلان بعد أنباء نشوب حريق في جزيرة إمرالي.

وشارك في الاعتصام اليوم أهالي وممثلون عن حركات سياسية وشبابية من ناحية الشدادي, مركدة, العريشة.

وألقيت كلمة باسم الشبيبة الثورية في الشدادي، من قبل العضوة فاطمة المحمد, أكدت فيها أنهم ينضمون إلى الاعتصام تأكيداً منهم على المطالبة بحرية القائد أوجلان.

وأوضحت أن حركة الشبيبة هي درع في مواجهة أي مؤامرة تستهدف الفكر الحر.

كما وألقى فاضل الأحمد كلمة باسم مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي، أشار فيها إلى أن المؤامرة الدولية التي استهدفت شخص القائد أوجلان في الخامس عشر من شباط/فبراير 1999, تمت بتواطؤ دولي.

وأضاف الأحمد: "لم يكتفوا بالاعتقال المشين, بل أبعدوه إلى جزيرة في عرض البحر وزنزانة لا يوجد فيها أبسط مقومات الحياة، كما نصت عليها اتفاقات جنيف في معاهدة الأسرى, ويمارسون بحقه شتى الأساليب القمعية والتعسفية بهدف الخلاص منه".

وتابع الأحمد "نحن أهالي جنوب الحسكة بجميع المكونات, أتينا إلى هذه الخيمة لقول الحقيقة, ونسمي الأشياء بمسمياتها, لم ولن تستطيعوا أن تحجبوا شمس الحرية عنا".

وأُلقي بيان باسم مجلس أعيان الحسكة, بصدد العزلة المشددة على القائد أوجلان، من قبل ثابت الجوهر, وجيه عشيرة الشرابيين وجاء فيه:

"باسم مجلس أعيان الحسكة ومجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية, نندد بالعزلة التي تفرضها حكومة أردوغان الإجرامية على قائد الأمة الديمقراطية, القائد أوجلان في سجن إمرالي، ونطالب بالكشف عن وضعه الصحي إثر الحرائق التي اندلعت في غابات جزيرة إمرالي".

وناشد الجوهر كافة مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالسماح لمحامي القائد عبدالله أوجلان بزيارته وتبيان وضعه الصحي.

وفي السياق، نظمت إدارة مدارس الحسكة تظاهرة للتنديد بالممارسات التركي بحق أوجلان، ورفضها الكشف عن وضعه الصحي, انضم إليها آلاف المعلمين والطلبة, أمام المجمع التربوي بحي تل حجر، حاملين صور القائد أوجلان ولافتات تقدمت المتظاهرين تستنكر الاحتلال التركي.

واتجه المتظاهرون صوب خيمة الاعتصام في حي الكلاسة، وسط ترديد الشعارات، حيث ألقي بيان باسم الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة، تُلي من قبل الرئيسة المشتركة جيندا أحمي.

وقالت نحن معلمو مدينة الحسكة ندين ونستنكر المؤامرة الفاشية التركية وسياساتها تجاه القائد أوجلان.

وأكدت "لا أحد يستطيع كسر إرادة شعبنا, وسنواصل نضالنا نحو الحرية والديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن هدف تركيا هو قطع الطريق أمام فلسفة الأمة الديمقراطية، التي تحقق المساواة وحرية المرأة والعدالة الاجتماعية ومناهضة لسياسات الدول الرأسمالية وتبدلها ".

وأكد البيان على أهمية تصعيد النضال بالقول: "علينا كشعب كردي خصوصاً وشعوب الشرق الأوسط المضطهد عموماً, مواصلة المقاومة والانتفاضة الحرة, وأن نتبع نهج القائد، والشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل المجتمع والعيش بشرف وكرامة".

(كروب/هـ ن)

ANHA