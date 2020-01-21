من المقرر أن يصل اليوم عددٌ من زعماء دول العالم إلى إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر "المنتدى الدولي للهولوكوست"، لإحياء الذكرى الـ 75 للمحرقة اليهودية، وتحرير معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس" في بولندا، إبان الحرب العالمية الثانية، بمشاركة 40 دولة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية استُنفرت في مدينة القدس، لتأمين وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي سيُعقد في القدس.

وقالت قناة كان الإسرائيلية: إن العديد من رؤساء وزعماء دول العالم بدأوا يتوافدون إلى إسرائيل منذ أمس الاثنين، مشيرة الى أن فعاليات المؤتمر ستنطلق غداً وستستمر حتى الخميس.

وتابعت: " سيصل البلاد اليوم الثلاثاء، رؤساء جورجيا، وبلغاريا، وقبرص، ورومانيا، وفينلندا، والبرتغال، والبوسنة، وإيسلاندا، ومقدونيا، وألبانيا"، فيما من المتوقع أن يصل غداً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيزور كذلك مدينة رام الله وسيجتمع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرئيس البولندي اندزي دودا، رفض المشاركة بالمؤتمر، على خلفية خلافٍ يتعلق بتاريخ "الهولوكوست".

وفي السياق نفسه، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن هناك مخاوف إسرائيلية من قيام الفصائل الفلسطينية بتصعيد الوضع الأمني مع إسرائيل لإفشال المؤتمر، مضيفة: " أن إسرائيل هددت حركة حماس عبر وسطاء، بأنها ستردّ بشكلٍ غير مسبوق على أي عمل عسكري من غزة".

(ع م)