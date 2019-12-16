​​​​​​​حدة التوتر تتصاعد بين واشنطن وأنقرة.. أردوغان يهدد والبنتاغون يُحذّر

وأعلن متحدث باسم البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على العلاقات مع تركيا، ولكنه حذّر في الوقت عينه بأن على أنقرة اتباع سياسة بنّاءة بدرجة أكبر بشأن الخلافات.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، تتعلق بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك العسكريتين.

وكما أعلن الرئيس التركي، أن البرلمان التركي قد يتخذ قراراً بشأن الإبادة الجماعية للهنود، رداً على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تصريحات أدلى بها في مجلس العلاقات الخارجية قال أن الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن تركيا شريكاً موثوقاً، ولكن سياسات تركيا حالياً ليست سياسات شريك موثوق به.

(م ش)