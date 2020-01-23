​​​​​​​حبّ التراث دفعه لبناء بيتٍ من الطين فوق سطح مبنى وسط مدينة إسمنتية

قد يدفعك حبّك للتراث إلى ارتداء بعض الأزياء التراثية أو قد تُتقن أداء أغانٍ تراثيةً عدة, لكنك لن تُفكر في بناء بيتٍ من الطين وسط مدينة تعجّ بالأحياء الحديثة، كنموذج من الحياة التراثية القروية القديمة.

هذا ما فعله وليد شيخو، من أبناء مدينة كوباني، والذي يتميز بتعدد مواهبه والمهن التي يتقنها، بالإضافة إلى حبّه للتراث الكردي الأصيل ما دفعه إلى التمسك بهذا التراث، وبناء نموذج قروي مصغر على سطح منزله في مدينة كوباني.

لدى شيخو مواهب ومجالات عملٍ كثيرة، وهو بذلك يتميز عن كثير من الناس، يعمل في دكانٍ صغيرٍ لبيع الفلافل في السوق الصناعية بالأحياء الشمالية من مدينة كوباني مع ابنه، ودكانه هو المصدر الأساسي الذي يعيل أسرته.

كما ويعمل شيخو بعد دوامه في الدكان بعدةٍ مهنٍ أخرى من بينها صناعة آلة الطنبور الكردية(البزق)، بالإضافة إلى حياكة شباك مرمى ملاعب كرة القدم، إلى جانب امتهانه للحدادة، ومواهب رياضية أخرى.

يقول شيخو إنه قضى عمره في الرياضة، وهو يمارس رياضة الجمباز إلى جانب كرة القدم، ولديه مشاركات في الكثير من الدوريات التي كانت تجري لكرة القدم في عهده.

وأضاف "كنت أتمنى الوصول إلى المشاركة في البطولات الرياضية، لكن لم أصل إليها بسبب الفساد الذي كان متفشٍ في الحكومات السابقة، سأفعل كل ما بوسعي لإيصال أبنائي إلى البطولات الرياضية، وفي المجالات التي يختارونها هم".

ومن أبرز الأمور المتميزة التي قام بها وليد، هي بناء نموذج قروي يُجسد التراث، والحياة الريفية فوق سطح منزله الكائن في مدينة كوباني.

ويتألف البيت الذي يبنيه وليد فوق سطح منزله من غرفة طينية على شكل قبة تعود إلى التراث الكردي القديم وعدد من الأشجار المثمرة.

واللافت في النموذج هو شكل البئر الذي يعمل وليد على بنائه، إذ يستعمل "منور التنفس" الخاص بالمباني ذات الطوابق المتعددة، وينوي وضع خزان للمياه في أسفل "المنور" وبناء شكل يشبه الآبار فوق السطح، ثم سيسحب المياه من الأسفل إلى الأعلى بالحبل، والدلو الأثري الذي كان يُستعمل سابقاً قبل وصول محركات سحب المياه إلى الأعلى.

كما ويأمل وليد أن يحصل أولاده على فرصتهم في المهن التي يرغبون بها، على عكس ما حصل معه عندما حُرم من المشاركة بالمراحل النهائية للبطولات في مجال الجمباز، وكرة القدم على مستوى سوريا.

(ج)

ANHA