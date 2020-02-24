​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يطرد العاملين من محطة علوك للمياه ويوقفها عن العمل

وأفاد عاملون في محطة علوك لمياه الشرب الواقعة شرقي مدينة سري كانيه/رأس العين، والتي تغذي مدينة الحسكة وضواحيها أن جيش الاحتلال التركي أقدم اليوم على اقتحام المحطة وتهديد العاملين فيها، وطردهم من المحطة وإيقافها عن العمل، ما أدى لانقطاع المياه عن مقاطعة الحسكة وريفها.

يذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته ومنذ احتلالهم لسري كانيه وريفها أقدموا عدة مرات على استهداف المحطة وإخراجها عن العمل ما تسبب بكوارث بشرية جراء انقطاع المياه لفترة طويلة عن عشرات الآلاف من السكان في الحسكة والنازحين إليها، وكانت الفرق الفنية تتمكن من الوصول إليها وإعادة صيانتها وتشغيلها، ولكن اليوم عاد جيش الاحتلال لإيقاف هذه المحطة ومنع مياه الشرب عن سكان المنطقة، ما ينذر بكوارث بشرية في حال طال منع المحطة عن العمل.

(ل)

ANHA