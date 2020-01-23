​​​​​​​جهود عربية حثيثة لحل الأزمة الليبية وتركيا تُؤجج صراعها مع قبرص

تطرقت الصحف العربية، اليوم الخميس، على نزوح 70 ألف مدني شمال سوريا جراء الاشتباكات بين مرتزقة تركيا والنظام السوري، وإبعاد تركيا قبرص من المشاركة كمراقب في جلسةٍ لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، واستمرار الاحتجاجات في العراق.

الشرق الأوسط: نزوح 70 ألف مدني شمال سوريا خلال أسبوع

في الشأن السوري تطرقت صحيفة الشرق الأوسط عن حالة النزوح في إدلب وقالت:" أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء)، بتواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري، و«الضامن» الروسي، مشيراً إلى نزوح أكثر 10000 عائلة يبلغ عددها نحو 70 ألف مدني، أُجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع.

وكان «المرصد» أشار إلى أن غارات جوية روسية أدّت إلى مقتل 23 مدنياً، أول من أمس (الثلاثاء)، شمال غربي سوريا، حيث شددت الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي لفصائل مسلحة في البلاد.

وقال «المرصد» الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي: إن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال هذه الفترة هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي".

العرب: تركيا تؤجج الصراع باستبعاد قبرص من مؤتمر نزع الأسلحة

أما صحيفة العرب فتطرقت إلى استبعاد قبرص عن مؤتمر نزع السلاح وقالت:" منعت تركيا قبرص من المشاركة كمراقب في جلسة لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة من أنقرة لتأجيج الصراع في شرق المتوسط الذي تحاول أن تستأثر فيه بالثروات.

ومؤتمر نزع الأسلحة الذي يضم 65 عضواً، هيئة متعددة الأطراف مستقلة عن الأمم المتحدة بالرغم من أن مقرها في المقر الأممي الأوروبي في جنيف، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من غير الأعضاء.

ولكن يمكن للدول المشاركة في الجلسات بصفة مراقب، وقبرص التي ليست عضواً في المؤتمر، طلبت المشاركة في الجلسة كما فعلت بلدان عديدة، ولكن الدعوة القبرصية جُوبهت بالرفض بسبب معارضة أنقرة.

وأقر ممثل تركيا أن بلاده امتنعت في الماضي عن عرقلة مشاركة قبرص في المؤتمر مكتفية بالتعبير عن عدم رضاها عن هذه المشاركة من خلال بعث رسالة في نهاية كل جلسة.

وأضاف أن الأمور تغيرت موضحاً: “أن تركيا لن تدعم هذا الطلب هذه السنة”، وأدانت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي القرار التركي.

الشرق الأوسط: «الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة الشرق الأوسط "أسقطت مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي، أمس، طائرة «تركية مسيرة»، في وقت عادت فيه الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي، الذي تعرّض مجدداً للقصف، في ظل استمرار القتال المتقطع بضواحي العاصمة طرابلس.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، أمس، أن «قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيّرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية»، مشيراً إلى أنها «كانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس»، وأضاف المسماري في موقف لاحق، مساء أمس ،أن الجيش الوطني يحظر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة باعتباره يشكل خرقاً للهدنة، مشيراً إلى أن المطار أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركز الجيش".

البيان: اجتماع لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي" اليوم في الجزائر

وفي السياق ذاته قالت صحيفة البيان:" أعلنت الجزائر أنها ستستضيف، الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية في البيان: "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، في الجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد، والنيجر".

وأضاف البيان: " أن وزير الخارجية المالي" سيحضر أيضاً "هذا الاجتماع، نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

وشدّدت الخارجية الجزائرية على أن اللقاء المتوقع أن يبدأ عند الساعة 7,00 بتوقيت غرينتش "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق، والتشاور بين بلدان الجوار الليبي، والفاعلين الدوليين".

وأشار البيان إلى أنه سيتم "استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا" خلال اللقاء، بهدف "تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيداً عن أي تدخل أجنبي من أي كان، ومهما كانت طبيعته"، وفق يورونيوز".

الشرق الأوسط: احتجاجات وقطع طرق في العراق واحتقان في البصرة بعد اغتيال ناشطة

وفيما يتعلق بالتظاهرات في العراق تطرقت صحيفة الشرق الأوسط" استمرت الاحتجاجات في العراق، أمس، وسجّلت صدامات بين المتظاهرين، وقوات الأمن في بغداد، وعدد من المحافظات بوسط البلاد وجنوبها، في حين شهدت البصرة احتقاناً واضحاً على خلفية اغتيال ناشطة معروفة، وجاءت هذه التحركات الشعبية الجديدة على رغم انخفاض درجات الحرارة، وموجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت بغداد وعدداً من المحافظات.

وأفاد ناشطون أن العاصمة بغداد ومحافظات عدة شهدت تصعيداً في الاحتجاجات السلمية في الساعات الماضية، تمثلت خصوصاً بقطع الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات البلاد، إضافة إلى قطع الطرق الحيوية، والمهمة في داخل كل محافظة".

(آ س)