​​​​​​​جرحى مدنيين في قصف متكرر على مدينة حلب

وتشهد مدينة حلب السورية عمليات قصف متبادل في هذه الأثناء ما بين قوات النظام السوري من جهة ومرتزقة جيش الاحتلال التركي من جهة أخرى، حيث بدأ الأخير بالقصف، من مواقع تمركزه بالريف الغربي لمدينة حلب، على كل من حيي الحمدانية ومشروع الـ 3000 شقة.

وخلّف هذا القصف المتكرر، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، عدداً من الجرحى المدنيين إلى جانب إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين، كما تم إغلاق جميع المدارس في تلك الأحياء بالإضافة إلى إغلاق جامعة إيبلا، حرصاً على سلامة الطلاب.

ومن جانبها ردت قوات النظام السوري بقصف أطراف محيط المنصورة ومنطقة الراشدين اللتين باتتا نقطتين لانطلاق هجمات المرتزقة على مدينة حلب.

ويُذكر أن مدينة حلب السورية تشهد بين الفينة والأخرى اشتباكات وقصف متبادل بين طرفي الصراع، لا سيما بعد التوترات الحاصلة بين الدول الضامنة في أستانا.

(آر)

ANHA