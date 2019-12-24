​​​​​​​جثمان الشهيد أياز عمر وُري الثرى في الدرباسية

استلم المشيعون جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي أياز عمر، الذي فقد حياته أثناء أداءه مهامه العسكرية في ناحية الدرباسية، من أمام مجلس عوائل الشهداء بالناحية، وتوجّهوا بالعشرات من السيارات إلى مقبرة الشهيد رستم جودي، وهناك نُظمت المراسم.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، من بعدها تحدث باسم قوى الأمن الداخلي مزكين مصطفى، الذي طلب الصبر والسلوان لعائلة الشهيد وقال "الشهيد أياز لم يقصّر يوماً في حماية أهله ووطنه، كان يعمل ليلاً ونهاراً من أجل حماية الأرض والعرض".

وبعدها تحدّث باسم عائلة الشهيد، عمُه عزيز عمر، الذي عاهد بالسيرعلى خُطا الشهيد أياز، وجميع الشهداء حتى تحقيق أهدافهم، من أجل بناء سوريا ديمقراطية.

وبعدها قُرئت وثيقة الشهادة، من قِبل العُضوة في مجلس عوائل الشهداء هوجين حيرس وسُلّمت لذويه.

ووُري بعدها جثمان الشهيد أيازعمر الثرى، في مقبرة الشهيد رستم جودي وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA