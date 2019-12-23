​​​​​​​جاهد حسن: مصير المحتل هو الزوال ولا خيار سوى المقاومة

وعقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج اجتماعاً لأعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية وذلك لتقيم الوضع السياسي خلال عام 2019 في منطقتهم.

وبدأ الاجتماع، الذي عقد في قاعة المجلس التشريعي بمبنى الإدارة المدنية، بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى عضو مكتب الهيئة التنفيذية لحزب سوريا المستقبل جاهد حسن كلمة تطرق خلالها للوضع السياسي العام والمؤامرات التي تعرضت لها منطقة شمال سوريا من قبل الطامعين الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم تركيا المحتلة.

وقال حسن بهذا الصدد " تعرّضت منطقة شمال وشرق سوريا إلى مؤامرات دولية وإقليمية من قبل دول الحداثة الرأسمالية، والتي تهدف إلى توسيع نفوذها على حساب دماء الشعوب، ومثالها الهجوم التركي الغاشم على كرى سبي/تل أبيض، وسري كانيه، والذي أودى بحياة المئات وتشريد الآلاف من السوريين".

وأضاف حسن " وأكبر دليل على بشاعة هذه الدولة ومرتزقتها هو جريمتهم بحق الأمينة العامة لحزبنا، هفرين خلف، حيث أظهرت هذه الدولة حقدها الدفين بحق السوريين، وكشفت بشكل واضح مطامعها".

وأشار جاهد إلى الاتفاقيات والتحالفات التي تشكّلت ضد شعوب المنطقة في مناطق شمال وشرق سوريا وضد الأهالي العُزّل في ظل صمت الدولي لمجازر الاحتلال التركي من إعدامات ميدانية لمدنيين، وأسر آخرين وقتل ونهب وسلب ممتلكات المدنيين.

وفي نهاية حديثه أكّد جاهد "إن مصير المحتل هو الزوال، وإرادة الشعوب أقوى من بطشهم ولا خيار سوى المقاومة والدفاع عن الوجود والأرض، وذلك بفضل سواعد أبنائنا الأبطال الذين يرابطون في الخنادق والجبهات الأمامية للقتال".

وبعد الانتهاء من تقييم الوضع السياسي، تم طرح الاقتراحات من قبل الحضور حول تطوير عمل الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج من جميع الجوانب، والعمل على تفعيل دورها بشكل أقوى.

(س ع/ آ)

ANHA