​​​​​​​ثلاثةُ آلاف جنديّ أمريكيّ إلى الشّرق الأوسط، ووزير الدّفاع يلغي عطلته

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيّين قولهم إنّ البنتاغون وافق على إرسال قرابة ثلاثة آلاف جنديّ إضافيّ إلى الشّرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوّاً.

وأضاف المسؤولون الّذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أنّ القوّات ستنضمّ إلى حوالي750 جنديّاً أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

وكشف المسؤولون بأنّ وزير الدّفاع الأمريكيّ ألغي عطلته لهذا الشّهر بسبب التّوتّر مع إيران

وفي سياق مُتّصل, بحث وزير الخارجيّة الأمريكيّ هاتفيّاً مع نظيره الرّوسيّ سيرغي لافروف آخر التّطوّرات، إثر عمليّة اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثّوريّ الإيرانيّ قاسم سليمانيّ.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة: "بحث وزير الخارجية بومبيو مع نظيره الرّوسيّ سيرغيّ لافروف القرار الأخير للرّئيس الأمريكيّ (دونالد) ترامب باتّخاذ إجراءات دفاعيّة حاسمة لحماية الأمريكيّين في الخارج، أسفرت عن مقتل قاسم سليمانيّ، ردّاً على تهديد محدق بحياة الأمريكيّين".

وأضافت الخارجيّة الأمريكيّة: "وزير الخارجيّة الأمريكيّ أوضح أنّ الولايات المُتّحدة لا تزال ملتزمة بوقف التّصعيد".

وكانت غارة أميركيّة نُفّذت بطائرة من دون طيّار، استهدفت فجر الجمعة، سيّارة كانت تقل قاسم سليماني وآخرين بالقرب من مطار بغداد الدّوليّ.

(ي ح)