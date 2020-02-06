​​​​​​​ثاني مشروع إنتاجي في ديرك للنهوض بالواقع الاقتصادي

أقيم مشروع "سرحد" لتربية المواشي في قرية خانه مشكي في قرى كوجرات التابعة لمنطقة ديرك، حيث تعدّ المنطقة مكاناً ملائماً لتربية المواشي نظراً لوجود المراعي والينابيع وبعدها عن الأماكن السكنية.

ويضمّ المشروع في الوقت الحالي 300 رأس من الغنم والماعز، بالإضافة إلى وجود ولادات جديدة تجاوز عددها أكثر من 100 رأس من الحملان، ما يساهم في زيادة العدد بشكل منتظم، ويخضع القطيع بشكل منتظم للرعاية الصحية من قبل طبيب بيطري.

المشروع عبارة عن 4 "هنكارات" بمساحة 20 م 2 لكل هنكار ويتسع ل 100 رأس من الماشية، ومستودع للأعلاف إضافة إلى منزلين للرعاة، ويوجد أيضاً مستودع كبير للأعلاف، وساحتين كبيرتين أمامية.

يهدف المشروع إلى زيادة عدد القطيع، وكذلك إنتاج كميات من الحليب ومشتقاته واللحوم، لرفد السوق المحلية، ويتم حلب القطيع بشكل يومي في أوقات الحلب، وتسويق الحليب إلى أسواق ديرك.

الراعي المشرف على تربية المواشي سامر العايد قال: إن تربية المواشي لا توجد فيها أية معوقات لتوفر الأعلاف والمراعي في المنطقة، ورعايتها من قبل البيطريين.

وتابع العايد" إن انتاج المشروع من الحليب ومشتقاته جيد، لتوفر العلف المخلوط، وتوفر المراعي أيضاً.

ومن ناحية العناية قال العايد: "يتم خلط الفيتامينات مع العلف المخلوط بشكل يومي في ساعات المساء، بالإضافة إلى تخصيص يوم في الأسبوع من قبل البيطري لفحص القطيع، والإشراف عليه منعاً لانتشار الأمراض.

(ك)

ANHA