​​​​​​​تونس ترفض طلب أردوغان بالسماح للقوات التركية العبور إلى ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن "تكون تونس متعاونة معه في ما يخصّ نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس".

وقالت النيفر إن أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسية والمجالين الجوي والبحري، لأجل التدخل العسكري في البلد المجاور.

وأضافت النيفر أن الرئيس التونسي رفض طلب أردوغان، مشيرة إلى أن الكلام عن رائحة الدخان في قاعة الندوة الصحفية لم يكن "مجانياً".

وتابعت "بل كان يعكس انزعاج أردوغان من نتائج المحادثات التي انتهت برفض استعمال الأراضي، أو الأجواء أو المجال البحري التونسي لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا".

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك.

(ي ح)