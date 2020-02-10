​​​​​​​توقف حركة معبر سيمالكا بسبب الثلوج

لم تتساقط الثلوج في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة منذ عام 2015، لكن منذ ليلة أمس وإلى الآن تشهد المدينة وريفها، وخاصة قرى برآف ومعبر سيمالكا تساقطاً للثلوج.

وتوقفت حركة السير ضمن المدينة، فيما لم تفتح معظم المحال التجارية، هذا وتجاوز ارتفاع الثلوج أكثر من 20 سم.

وسارعت ورش وآليات بلدية الشعب إلى العمل من أجل فتح الطرق.

وأُغلقت المدارس جراء تساقط الثلوج بموجب القرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، كما توقفت حركة السير في الكراج الرئيسي.

ومن ناحية أخرى توقفت حركة العبور في معبر سيمالكا، حيث وصلت سماكة الثلوج هناك إلى أكثر من 40 سم، حسب ما صرح مدير دائرة العلاقات الخارجية في معبر سيمالكا باز أحمد لوكالتنا.

وتابع باز أحمد: إن الآليات الثقيلة تقوم بتنظيف الطريق من وإلى معبر سيمالكا.

(ك)

ANHA