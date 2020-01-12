​​​​​​​توزيع الجلاء المدرسي للفصل الأول على الطلبة في إقليم عفرين

بعد الانتهاء من الامتحانات النصفية للفصل الأول، للعام الدراسي 2019/2020.

وفي العطلة الانتصافية، وقبل البدء بالفصل الثاني لهذا العام، وزعت اليوم لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي الجلاء على طلبة 67 مدرسة في إقليم عفرين .

وبحسب لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي أنه استلم 15 ألف طالب وطالبة الجلاءات المدرسية، حيث بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية أكثر من 10 آلاف، المرحلة الإعدادية والثانوية ألفي، ومن المكون العربي 2400، فيما كرّم المعلمون الطلبة المتفوقين بهدايا رمزية.

حيث كانت الامتحانات قد بدأت في 23 كانون الأول 2019 ، وبعد مضي ثلاث أشهر على الفصل الأول ، بعدما أعدت لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي نماذج أسئلة الامتحانات.

(م ح/سـ)

ANHA