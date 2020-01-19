​​​​​​​توزيع 15500 جلاءَ مدرسياَ على طلبة حيي الشيخ مقصود و الأشرفية

وزّعت لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي في حيي الشيخ مقصود و الأشرفية بمدينة حلب الجلاءات المدرسية على 15500 طالب و طالبة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ويضم حيي الشيخ مقصود و الأشرفية 8 مدارس موزعة بين الأشرفية والقسم الغربي والشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وتم تكريم الطلبة الحاصلين على المرتبة الأولى وتقديم الهدايا لهم لتفوقهم.

وهنأت الإدارية في مدرسة آية قاسم بحي شيخ مقصود، بريفان أوسو كافة الطلبة المتفوقين وأكدت أن نسبة التفوق في هذا الفصل تجاوزت الـ 80% وتمنت من خلال حديثها التفوق لكافة الطلبة للفصل القادم.

وبعد توزيع الهدايا على الطلبة المتفوقين قامت فرقة الطلبة ضمن المدرسة بتقديم عروض من الرقص الفلكلوري.

(ح م/ م ح)

ANHA