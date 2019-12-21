​​​​​​​توزيع 1088 طن من القمح والشعير على المتضررين في منطقة ديرك

تضرر معظم فلاحي شمال وشرق سوريا في موسم العام الماضي من الحرائق المفتعلة، التي أدت إلى احتراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، لذا بادرت الإدارة الذاتية إلى تشكيل لجانٍ لإحصاء المساحات التي احترقت وتعويض الفلاحين من خلال توزيع البذار عليهم.

ووزّعت شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك وريفها 890 طناً من بذار القمح، و198 طناً من بذار الشعير على المتضررين في منطقة ديرك وريفها.

وفي هذا السياق أجرت وكالتنا ANHA لقاءً مع الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي في ديرك يوسف عثمان وقال: "إن آلية توزيع بذار القمح والشعير كتعويض للمتضررين الذين احترقت محاصيلهم في الموسم الماضي حالة استثنائية من جميع النواحي، من خلال الهجمات الخارجية على المنطقة، واندلاع الحرائق في مساحات شاسعة لخلق الفوضى الداخلية ومحاربة قوت الفلاحين وحرق محاصيلهم".

وبادرت اللجان التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي إلى تشكيل لجان مختصة في القرى والنواحي، وتشكيل جداول بالمساحات وأسماء المتضررين، لتعويض الفلاحين الذين تضررت مواسمهم الزراعية نتيجة الحرائق المفتعلة.

وأكّد عثمان: "إن الكمية التي تم توزيعها على فلاحي منطقة ديرك ونواحيها بلغت 890 طناً من مادة القمح، و198 طناً من مادة الشعير للمتضررين كتعويض نتيجة الحرائق التي اندلعت في الأراضي الزراعية".

وحول تحضيرات الموسم الحالي وتوزيع البذار أشار عثمان "إن غالبية المنطقة تعتمد على الزراعة، لذا وزّعت شركة تطوير المجتمع الزراعي البذار المُعقّم والمغربل، والتي بلغت كميتها 3095 طن بكافة أصنافها على الفلاحين بالإضافة إلى مادة السماد للموسم الحالي حسب المساحة والتراخيص الزراعية التي أشرفت عليها اللجان المختصة".

وحول نوعية البذار قال عثمان: "إن نوعية البذار الموجودة في الشركة خالية من جميع الأمراض، وييتم غربلتها وتعقيمها ضمن المواصفات الزراعية، لذا فإن البذار التي توزعها شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك خالية من مرض نيماتودا التي تضر بالإنتاج والمحصول، ويتطلب من الفلاحين الحرص على نوعية البذار عند شرائهم من أماكن أخرى للتأكد من خلو البذار من الأمراض وخاصة نيماتودا التي تؤثر على الإنتاج بشكل كبير".

وأنهى الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي يوسف عثمان حديثه بالقول: "إن الشركة تُقدّم تسهيلات للفلاحين وتأمين كافة المستلزمات التي يحتاجها الفلاحين من تأمين البذار والسماد".

(د ج)

ANHA