​​​​​​​توحيد سن التكليف يلقى استحسان الأهالي

أعلنت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا، في 22 كانون الثاني)، عبر قرار حملة الرقم /1/ توحيد مواليد المكلفين بخدمة واجب الدفاع الذاتي، حيث يبدأ التكليف لمن هم من مواليد 1/1/1990.

ولشرح تفاصيل القرار عقد مكتب الدفاع الذاتي في إقليم الجزيرة، اليوم، اجتماعاً لأهالي ناحية تل حميس، في المركز الثقافي، لشرح حيثيات القرار.

حضر الاجتماع العشرات من أهالي الناحية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ومجالس الناحية، وبالإضافة لنائب الرئاسة المشتركة في مكتب الدفاع في إقليم الجزيرة هدية شيخ حسن، والرئاسة المشتركة لدائرة نرجس يوسف.

وأشارت هدية شيخ حسن بأن القرار جاء تلبيةً لمتطلبات الأهالي، وبينت: "أن التعديلات الأخيرة على قانون واجب الدفاع الذاتي جاءت لمصلحة الشعب وتلبيةً لرغبته في توحيد سن المكلفين في جميع إرجاء شمال وشرق سوريا، وإعفاء ما دون سن الـ1990".

وبعد شرح نرجس يوسف قوانين واجب الدفاع الذاتي فتح مجال للأهالي بطرح الأسئلة والمقترحات على الديوان، وشكر الأهالي هيئة الدفاع لتلبيتها لمطالبهم حول توحيد مواليد واجب الدفاع.

(ش أ/أ ب)

ANHA