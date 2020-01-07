​​​​​​​تهديد بالقتل وترهيب للشعب يمارسه مرتزقة تركيا بعد أيام على مظاهرات كري سبي

تعرض الشاب عمران محمد من سكان مدينة كري سبي/تل أبيض يوم أمس الاثنين مع صاحب أحد محال توزيع الإنترنت للضرب المبرح على أيدي عدد من عناصر مرتزقة ما يسمى "فيلق المجد" المدعومين من تركيا الذين قتلوا الأسبوع المنصرم سائق تكسي في كري سبي مما أدى لخروج الأهالي في مظاهرات ضدهم.

وقال المصدر إن سبب ذلك يعود إلى رفض المواطن عمران تزويد مقار المرتزقة بالإنترنت، لعدم دفعهم المبالغ المترتبة عليهم.

وأطلق المرتزقة المقتحمون للمحل النار عشوائياً في الشارع الرئيس لترهيب المواطنين، مهددين المواطن عمران محمد بالقتل، فيما قال أحد المرتزقة المعروف باسم "أبو مصطفى الحلو" إن "التظاهرات لا تنفع لإخراجنا اخرجوا أنتم متى شئتم" وذلك في تحدٍّ للأهالي.

يذكر أنه طالب مئات المعتصمين من أهالي مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة يومي الخميس والجمعة المنصرمين بالقرب من دوار البلدية، بطرد مرتزقة "فيلق المجد" بعد قتلهم المواطن عمار حسين الحجي من سكان المدينة ومحاولة سرقة سيارته.

(د أ/ل)

ANHA