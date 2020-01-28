​​​​​​​تل تمر تستذكر ثمانية من شهداء كانون الثاني خلال المراسم

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر مراسم استذكار 8 من شهداء شهر كانون الثاني استشهدوا في أوقات مختلفة، بحضور ذوي الشهداء وأهالي الناحية.

وتحدثت في المراسم العضوة الإدارية لمؤتمر ستار كول خين طاهر واستذكرت جميع الشهداء وقالت:" الشهداء هم منشأ الحياة الحرة التي تجمع بين جميع المكونات، واستذكار الشهداء هو ضمان لبناء مجتمع حرّ وديمقراطي".

وأضافت: الشهيدة أفيستا بعمليتها الفدائية حطمت قوة الدولة التركية، وأصبحت مثالاً لجميع نساء العالم وخاصة النساء الكرديات.

ونوّهت كول خين أنه من أجل حماية أراضي شمال وشرق سوريا فإن جميع مكونات المنطقة يقاومون، وهذه الوحدة ستقودنا إلى الانتصار.

بعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهداء لـ 8 شهداء وسلمتها لذويهم.

والشهداء الذين تم استذكارهم هم كل من "يوسف حسو استشهد بتاريخ 17 كانون الثاني 2019 بتل تمر، محمد حميد دحام استشهد بـ 25 كانون الثاني 2017 بعين عيسى، إبراهيم حسين عبد العزيز الاسم الحركي آكري استشهد بتاريخ الـ 3 من كانون الأول عام 2019 بدير الزور، ماجد عبد الرزاق محمد الاسم الحركي انتقام، استشهد بتاريخ الـ 3 من كانون الأول عام 2019 بدير الزور، موسى عبد العزيز الاسم الحركي كاوا، استشهد بتاريخ الـ 3 من كانون الأول عام 2019 بدير الزور، طارق أحمد حسين الاسم الحركي شاهين، استشهد بتاريخ الـ 11 من كانون الأول عام 2019 بدير الزور، محمد حامد خضر الاسم الحركي بروسك، استشهد بتاريخ الـ 27 من كانون الأول عام 2017 بدير الزور، حسن إسماعيل حمد، الاسم الحركي خبات، استشهد بتاريخ الـ 19 من كانون الأول عام 2019 بمدينة قامشلو".

(كروب/س و)

ANHA