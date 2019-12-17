​​​​​​​تقرير دولي يُحذّر تركيا: سيتم إدراجها في القائمة الرمادية بسبب دعمها للإرهاب

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن تقرير من مجموعة العمل المالي، أنه إذا فشلت أنقرة في تحسين وضعها في 2020، فإنها تخاطر بإضافتها إلى قائمة رمادية دولية، مما قد يعرض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر.

ووجد التقرير أن تركيا تفتقر إلى سلسلة من المعايير، وبأن أنقرة ستخضع الآن لرقابة خاصة من قبل المنظمة، التي تأسست في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المماثلة لسلامة النظام المالي الدولي.

ويلفت التقرير إلى أن أنقرة غير جادّة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية .

ويأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأميركية شركات ورجال أعمال أتراك، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة مثل داعش .

(م ش)