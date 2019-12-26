​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي الشهداء في كوباني والطبقة

كوباني

نظّم اليوم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني مراسيم عزاء في مزار الشهيدة دجلة لـ 7 مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب استُشهدوا أثناء مشاركتهم في مقاومة الكرامة والتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

والشهداء هم "أحمد حجي، الاسم الحركي دلوفان، محمود أحمد، الاسم الحقيقي كندال، علي بركل، الاسم الحركي عكيد، محمد بكر، الاسم الحركي كلهات، نبو حسن الاسم الحركي آرام جان، أحمد بوزان، الاسم الحركي كريم، محمد بدر خان، الاسم الحركي دلبرين".

هذا وزُينت خيمة العزاء، التي نُصبت في المزار بصور الشهداء ورايات قوات سوريا الديمقراطية وأعلام مجلس عوائل الشهداء .

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، أُلقيت بعدها عدة كلمات باسم لجنة الشورى في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي ألقاها الملا خليل العلي، وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها الإداري في مكتب كوباني فتحي شفقت.

الكلمات تقدمت بالعزاء لذوي الشهداء وطلبت لهم بالصبر والسلون.

وأكدت الكلمات إن "الشهداء ضحّوا في سبيل حماية شعبهم وأرضهم من رجس الإرهاب ومواجهة الاحتلال"، معاهدين بالسير "على خطاهم حتى تحقيق النصر".

وبدروها، ألقت باسم ذوي الشهيد عكيدـ شقيقته فريال بركل كلمة أكدت فيها على مواصلتهم لدرب الشهداء، تعالت بعدها في الخيمة الهتافات التي تمجّد الشهداء.

الطبقة

وفي خيمة العزاء التي نُصبت في حي الجاحظ في القسم الشرقي لمدينة الطبقة، قدّم العشرات من أهالي منطقة الطبقة واجب العزاء لذوي الشهيدين عثمان حبش وخالد الأحمد .

وخلال مراسم تقديم واجب العزاء أُلقيت عدة كلمات، منها كلمة ألقاها الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان، وكلمة أخرى للرئيس المشترك للجنة البلديات ابراهيم محمد.

وقدّمت الكلمات في البداية العزاء لذوي الشهداء، مشيرة إلى تضحيات الشهداء، ونضالهم في سبيل حماية الشعوب، والوصول للحرية.

وشددت الكلمات على مواصلة المسيرة في بناء المجتمع على الأسس الديمقراطية وطرد الاحتلال من الأراضي السورية.

يُذكر أن الشهيدين عثمان حبش وخالد الأحمد ارتقوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حماية مبنى مديرية التجارة التابعة للجنة الاقتصاد بالطبقة بعد استهداف المبنى بتاريخ 23 كانون الأول الجاري، من قبل خلايا داعش التي نشطت مؤخراً في المنطقة، وخاصة عقب الهجوم التركي على شمال وشرق سورية

(كروب /سـ)

ANHA