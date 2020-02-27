​​​​​​​تقديراً لجهود المعلمين وتحفيزاً للطلبة لجنة التربية في منبج تكرمهم  

نظمت، اليوم، لجنة التربية والتعليم في الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، حفلاً تكريمياً في مدرسة البعث الواقعة في مدينة منبج، وذلك ضمن سعي لجنة التربية والتعليم لتنمية مهارات الطلاب، والتحفيز للتطوير من وتيرة التقدم في مجال التربية والتعليم.

وحضر الحفل العشرات من أهالي طلبة المدرسة والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قدم طلاب المدرسة عدة فقرات منها "عرض تايكوندو، جمباز، غناء، شعر، رقصات ورقص فلكلوري خاص بمكونات المنطقة، بالإضافة إلى عرض مسرحي سلط الضوء على معاناة الأطفال موضحاً حقوق الأطفال بالعيش الهني والتعلم واللعب، وذلك من خلال اللوحات التي جسدتها المسرحية".

ومن ثم كرمت لجنة التربية معلمي ومعلمات مدرسة البعث والطلاب المشاركين في الفقرات والعروض التي تخللت الحفل.

وفي الختام جال الحضور في أرجاء المعرض المدرسي الذي أعده الطلبة، وضم لوحات رسمها الأطفال وأشغال يدوية إضافة إلى معروضات تراثية.

(كروب/ج)

ANHA