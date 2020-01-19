​​​​​​​تفكيك 5 ألغام تزن كلّ منها 40 كيلو غرام في بلدة الجزرات

وأشار المركز الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ أنّه وبعد أن تقدّم أحد المواطنين في بلدة "الجزرات" ببلاغ لمركز قوى الأمن الدّاخليّ عن وجود جسم مشبوه بالقرب من حاجز المجبل، توجّهت فرقة هندسة الألغام التّابعة لقوى الأمن الدّاخليّ على الفور إلى المكان المحدّد الواقع بالقرب من حاجز "المجبل" في بلدة الجزرات، حيثُ تمّ فرض طوق أمنيّ حول المكان، وإبعاد المواطنين والمارّة حرصاً على سلامتهم، لتبدأ فرق الهندسة بالكشف على الجسم والمحيط، ليتبيّن بعد الكشف بوجود 5 ألغام يزن كلّ وحد منها 40 كيلو غرام، ومحشوّ بمادّة الـ TNT شديدة الانفجار ومعدّة ومجهّزة للتفجير.

حيثُ تمكّنت فرق الهندسة من إزالتها وإبطال مفعولها دون أيّ إصابات، وتمّ نقلها الى أماكن مخصّصة لإتلافها فيما بعد.

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ANHA