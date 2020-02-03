​​​​​​​تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا

أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية أنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس: إن الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس: إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل في منطقة غرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون.

وفي السياق ذاته أعلن مرتزقة داعش اليوم مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع جنوب لندن يوم أمس الأحد، وفق ما نقلت رويترز عن وكالة قريبة من داعش.

(آ س)