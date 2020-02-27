​​​​​​​تظاهرة واعتصام في الدرباسية للمطالبة بالكشف عن وضع أوجلان

ونزل أهالي ناحية الدرباسية اليوم، الخميس إلى الساحات بعد ورود أنباء عن حريق في جزيرة إيمرالي، مطالبين بالكشف عن وضع القائد.

وتجمع المئات من الأهالي أمام مركز الشبيبة في الدرباسبة رافعين صور القائد عبدالله أوجلان، وخرجوا في تظاهرة جابت الشوارع الرئيسة في الناحية وصولاً إلى الحدود مع تركيا.

وتحولت التظاهرة إلى اعتصام وسط ترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد.

وألقت خلال التظاهرة العضوة في مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية عدالت عمر كلمة قالت فيها: "الحريق في جزيرة إيمرالي يثير المخاوف والشكوك حول حياة القائد عبدالله أوجلان".

وقالت عدالت عمر: "نحن اعتصمنا هنا على الحدود حتى نعرف وضع القائد عبدالله أوجلان، وسنواصل اعتصاماتنا وفعالياتنا حتى الكشف عن وضع القائد".

وفي ختام الكلمات ردد المجتمعون الشعارات التي تطالب بمعرفة وضع أوجلان.

(كروب/ل)

ANHA