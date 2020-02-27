​​​​​​​تظاهرة للشبيبة في مقاطعة الشهباء للمطالبة بالكشف عن وضع أوجلان

وبدأت مظاهرة شبيبة الثورة السورية بمشاركة أهالي مقاطعة عفرين من أمام ملعب بابنس في قرية بابنس التابعة لمقاطعة الشهباء. حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام شبيبة الثورة السورية وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد، عاش القائد عبد الله أوجلان".

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة وصولاً إلى ساحة البازار بقرية بابنس، ولدى وصول المتظاهرين للساحة وقفوا دقيقة صمت، ثم حمل بعض أعضاء شبيبة الثورة السورية مشاعل النار وسط المتظاهرين.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطق باسم لجنة شبيبة الثورة السورية رشيد سليمان حيث قال: " سياسة الدولة التركية الفاشية تريد قتل إرادة الشباب والشابات عن طريق الحرب الخاصة، وإن القائد عبد الله أوجلان معتقل منذ أكثر من 21 سنة في سجن إمرالي وتفرض عليه عزلة مشددة، وإننا كطلاب وشبيبة القائد عبد الله أوجلان وحاملي فكره وفلسفته لن نتخلى عن قائدنا ولن يستطيع أحد كسر إرادة الشباب والشابات وسنظل على خطا القائد آبو حتى تحريره"

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتنادي بحريته.

(كروب/ل)

ANHA